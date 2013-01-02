С 1 января началась кампания декларирования доходов за 2012 год

С 1 января 2013 года, согласно Налоговому кодексу Украины, начинается кампания декларирования доходов за 2012 год.

Для удобства обслуживания предпринимателей Государственная налоговая служба, которая вскоре вольется в новосозданное Министерство доходов и сборов, внедрила сервис «Заполнение декларации об имущественном положении и доходах», позволяющий заполнить декларацию на веб-портале ГНСУ.

Заполнив электронную версию декларации, пользователь может отослать ее налоговой службе в электронном виде. Для этого пользователю потребуется электронный ключ, получить который можно бесплатно в представительстве Аккредитованного центра сертификации ключей Информационно-справочного департамента ГНСУ.