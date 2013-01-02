Налоговая запускает новый сервис - «Электронный кабинет налогоплательщика»

С 1 января 2013 года Государственная налоговая служба Украины, которая вскоре вольется в новосозданное Министерство доходов и сборов, внедрила новый сервис - «Электронный кабинет налогоплательщика».

Целью внедрения нового сервиса, предусмотренного распоряжением Кабинета министров Украины от 5 декабря 2012 года №1007, является расширение электронных услуг ГНСУ, улучшение качества обслуживания налогоплательщиков, обеспечение достоверной информации от налогоплательщиков и повышение уровня прозрачности и открытости деятельности налоговых органов.

Предполагается, что сервис будет полностью внедрен в два этапа, в течение двух лет и за счет средств государственного бюджета, выделяемых на деятельность ГНСУ, а также других источников, не противоречащих законодательству Украины.

В частности, на первом этапе, в 2013 году, будет проведена информационная кампания по использованию сервиса, начнется предоставление деклараций в режиме реального времени с использованием электронной цифровой подписи, а также сервисных компонентов «Налоговая отчетность» и «Расчеты с бюджетом».

На втором этапе, в 2014 году, будет введен расчет пени, формирование и заполнение платежных документов в рамках сервисного компонента «Расчеты с бюджетом». Налогоплательщик получит доступ к индивидуальному налоговому календарю (календарю осуществления обязательных платежей), а также к информации о налоговых льготах, включая их перечень и объем. Кроме того, будет внедрен механизм общения с налоговыми органами с использованием электронного сервиса «Общение с органами ГНСУ».