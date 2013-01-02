Меркель: экономике в 2013 году будет еще труднее

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в традиционном новогоднем обращении к гражданам предупредила о экономических вызовах грядущего года. 2013 год обещает быть тяжелее уходящего. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Эти ее слова прозвучали в дисонас с последними заявлениями министра финансов Германии Вольфганга Шойбле, который ранее заверял, что пик кризиса в еврозоне остался позади. Германии в уходящем году, удалось избежать рецессии, которая царила в слабых странах еврозоны, прежде всего, благодаря экспорту.

В свою очередь А.Меркель, которая осенью следующего года будет соревноваться на парламентских выборах за право остаться на должности, обратила внимание на замедление роста глобальной экономики. "Знаю, что многие люди боятся этого нового года. Экономическое положение будет не легче, а даже труднее в следующем году, но это не должно нас тревожить, а наоборот - стимулировать", - сказала она.

Говоря об отношениях Германии с партнерами по Европейскому Союзу, А.Меркель также ответила на критику относительно того, что Берлин, мол, навязывает другим свои пути выхода из кризиса. "Нам необходимо работать для обеспечения социальной защиты для всех. Начатые нами реформы уже приносят результаты. Но нам нужно запастись терпением. Кризис еще далек от завершения", - добавила А.Меркель и отметила, что в мире до сих пор не вынесли уроков из кризиса 2008 года. "Никогда нельзя позволить больше господствовать той безответственности, которая царила тогда. Люди должны иметь возможность полагаться на государство, которое должно являться хранителем порядка и социальной рыночной экономики", - заявила канцлер.

Кроме ряда предупреждений, А.Меркель все же выделила в своем обращении и место для позитива. В частности, она с удовлетворением отметила тот факт, что безработица в Германии 2012 года упала до рекордно низкого за последние два десятилетия уровня.

В своем обращении А.Меркель также отметила, что Германия продолжит вкладывать значительные средства в развитие образования и науки, ведь во многом благодаря передовым научным достижениям Германии удается сохранять высокий уровень жизни граждан и создавать новые рабочие места. Канцлер подчеркнула: "важно дать нынешней молодежи уверенность в завтрашнем дне".

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