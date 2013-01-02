С 1 января вводится использование электронной кассовой ленты для расчетных операций

С 1 января 2013 года для украинских предпринимателей вводится новый электронный сервис - электронная кассовая лента регистраторов расчетных операций, которая представляет собой электронную копию расчетных документов, хранящуюся в памяти кассового аппарата или модема, присоединенного к аппарату.

Раз в сутки данные электронной ленты будут передаваться на общий сервер обработки данных Государственной налоговой службы, которая вскоре вольется в новосозданное Министерство доходов и сборов Украины.

По мнению налоговиков, нововведение позволит устранить разногласия между первичной документацией и поданными данными отчетности.

В декабре 2012 года сотрудники налоговой службы провели для предпринимателей ряд обучающих семинаров по использованию ленты. Более того, предпринимателям дается полгода на адаптацию нововведения. Их не будут штрафовать за ошибки при использовании электронной кассовой ленты, но только до июля 2013 года.