Внешний долг Украины в 2013 году вырастет до 80-82% ВВП – эксперт

Внешний долг Украины в 2013 году вырастет до 80-82% ВВП при сокращении золотовалютных резервов Национального банка до 21-23 млрд долларов. Об этом сказано в презентации Центра Разумкова, подготовленной директором экономических программ центра Василием Юрчишиным.

Согласно презентации, указанные показатели составляют оптимистический сценарий развития макроэкономических процессов в Украине в 2013 года. По мнению В.Юрчишина, показатель инфляции (декабрь к декабрю) составит 8-10%, а курс гривни – 8,5-8,7 грн за доллар. Реальный рост ВВП возможен на уровне 1,5%, а доходы от приватизации не превысят 6,5 млрд грн при плановом показателе, заложенном в Государственный бюджет 2013 года, в 10 млрд грн. В своей презентации В.Юрчишин также обратил внимание, что процесс приватизации усугубится отсутствием прозрачности и проведением некоммерческих конкурсов, наряду с адресностью плановых продаж.

Как сообщал УНИАН, сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в ноябре 2012 года увеличилась в гривневом эквиваленте на 8,4 млрд грн, или на 1,6%, - до 501,3 млрд грн. По состоянию на 30 ноября 2012 г., государственный и гарантированный государством внешний долг составил 36,47 млрд долл. (58% от общей суммы долга), государственный и гарантированный государством внутренний долг - 26,2 млрд долл. (41,85%).

Отметим также, что за январь-ноябрь 2012 года золотовалютные резервы снизились на 20%, или на 6,440 млрд долл. - до 25,355 млрд долл. с 31,795 млрд долл.

Ранее эксперты Международного валютного фонда прогнозировали снижение золотовалютных резервов Национального банка Украины до 24 млрд долл. до конца 2012 года и сохранение тенденции снижения в 2013-2014 годах.

По мнению экспертов Фонда, негативным тенденциям будут способствовать как внутриэкономические проблемы - снижение экспортной выручки, риски оттока капиталов - так и объективные внешние опасности. При этом дефицит платежного баланса в 2013 году, согласно отчету, может составить 5,5% ВВП, преимущественно из-за большого объема импорта энергоносителей, а среднегодовой показатель инфляции - 5%. Объем внешнего и внутреннего долга составит, по расчетам МВФ, - 65 и 35% ВВП соответственно.