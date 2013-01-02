ЕC ввел новые правила провоза валюты через свои границы

На всей территории Европейского Союза с 1 января начала действовать единая форма таможенной декларации для заявления физических лиц о перемещении денежных средств, сообщает Европейское радио для Беларуси.

Новые меры объясняют борьбой с преступностью и терроризмом. Теперь при прибытии и отбытии с территории ЕС гражданин, имеющий при себе сумму от 10 тыс. евро, обязан подать таможенную декларацию дважды — как при ввозе, так и при вывозе денежных средств.

Декларировать нужно не только наличные деньги в евро, но и эквивалент в любой другой валюте, а также ценные бумаги. Правило действует и при проезде через страны ЕС транзитом.

Если в декларации будут поданы недостоверные или неполные сведения, заявителя ждет наказание, а деньги могут конфисковать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Меркель: экономике в 2013 году будет еще труднее