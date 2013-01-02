ГНСУ назвала ставки единого налога для предпринимателей-«упрощенцев»

С 1 января 2013 года ставка единого налога для налогоплательщиков первой группы составит 10% от размера минимальной зарплаты (1 147 грн), для плательщиков второй группы - 20% размера минимальной зарплаты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госналогслужбы в Киеве со ссылкой на вступившие в силу с 1 января 2013 года положения Налогового кодекса, устанавливающие ставки единого налога для физических лиц – субъектов предпринимательства, использующих упрощенную систему налогообложения. «Таким образом, в 2013 году ежемесячный размер единого налога для субъектов предпринимательства, находящихся на упрощенной системе налогообложения, составит 114,7 грн для налогоплательщиков 1-ой группы и 229,4 грн для налогоплательщиков 2-ой группы», - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. Президент Украины Виктор Янукович 18 ноября 2011 года подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины, касающиеся упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности". Законом определены четыре группы предпринимателей, которые могут работать по упрощенной системе.

К первой группе относятся мелкие предприниматели с объемом дохода до 150 тыс. грн, которые не имеют наемных рабочих. Ко второй группе - физические лица, которые имеют объем дохода 1 млн грн и имеют право нанимать 10 наемных работников. К третьей группе относятся физические лица-предприниматели с объемом дохода не более 3 млн грн и количеством наемных лиц до 20 человек. Для таких предпринимателей ставка налога установлена на уровне 3% или 5% в зависимости от того, с НДС или без НДС ведется их деятельность. К четвертой группе относятся предприниматели или юридические лица с объемом дохода не более 5 млн грн, правом нанимать до 50 человек и ставкой налога на уровне 3% или 5%.

Законодательными изменениями, вступившими в действие с 1 июля 2012 года, база налогообложения единым налогом была расширена, в частности, были введены 5 и 6 группы «упрощенцев».

Как сообщал УНИАН, объем поступлений в государственный бюджет от уплаты единого налога предпринимателями, работающими по упрощенной системе налогообложения, за 10 месяцев 2012 года составил 2,9 млрд грн, что втрое больше прошлогоднего показателя.

В государственном бюджете на 2013 год объем сбора единого налога предусмотрен в размере 4,572 млрд грн.

Напомним также, что 24 декабря указом Президента Украины Виктора Януковича на базе Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы было создано Министерство доходов и сборов. Министром был назначен Александр Клименко, возглавлявший Госналогслужбу с ноября 2011 года.