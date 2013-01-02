Рост кредитного портфеля банковской системы за два года не превысит 10-15% – банкир

Темпы роста кредитного портфеля банковской системы в 2013-2014 гг. вряд ли достигнут докризисного уровня и не превысят 10-15%.

Такое мнение высказалУНИАН начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банк Аваль» Дмитрий Сологуб.

«По нашим прогнозам, в 2013-2014 годах темп роста кредитного портфеля банковской системы не превысит 10-15% в год. Главной фундаментальной проблемой кредитования в Украине остается отсутствие долгосрочного ресурса в национальной валюте, без которого, соответственно, не возможен и устойчивый рост объема кредитов», – сказал Д.Сологуб.

По его мнению, условием оживления кредитования в текущем году являются изменения в валютно-курсовой политике Нацбанка – а именно, отказ от жесткой привязки гривни к доллару.

Банкир уверен в том, что если Нацбанк перейдет к политике управляемого плавания обменного курса, это приведет к постепенному снижению ставок по депозитам, а значит и по кредитам.

Касательно изменений в структуре банковского рынка, то, по прогнозам Д.Сологуба, скорее всего, сохранятся тенденции постепенного снижения доли рынка иностранных банков при одновременном росте влияния украинских банков, принадлежащих частному капиталу.

Как сообщал УНИАН, в Украине за январь-ноябрь 2012 года общий объем кредитных вложений увеличился на 2,9% – до 816,7 млрд грн.