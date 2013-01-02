ГНСУ определила график работы Центров обслуживания налогоплательщиков на праздники

Государственная налоговая служба, которая вскоре вольется в новосозданное Министерство доходов и сборов, обращает внимание граждан, что Центры обслуживания налогоплательщиков будут работать со 2 января 2013 года в рабочем режиме. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Вместе с тем, информационно-справочный департамент ГНСУ и сервис «Пульс налоговой» будут работать круглосуточно, в том числе в праздничные дни, в режиме интерактивного автоответчика. Телефон колл-центра 0-800-501-00-7 и (044) 284-00-07 - для жалоб на противоправные действия сотрудников ГНСУ.

Кроме того, согласно сообщению, подразделения таможенного оформления, работающие круглосуточно, будут работать в обычном режиме во все праздничные дни. Обращаться с вопросами можно в Мониторинговый центр Гостаможслужбы Украины по телефону (044) 247-27-19.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович своим указом 24 декабря создал на базе Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы Министерство доходов и сборов. Министром доходов и сборов был назначен Александр Клименко, возглавлявший с ноября 2011 года Государственную налоговую службу.