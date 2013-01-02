АМКУ запланировал на 2013 год более тысячи проверок соблюдения конкурентного законодательства

Антимонопольный комитет Украины намерен в 2013 году провести 1 075 проверок субъектов хозяйствования и органов власти на предмет соблюдения конкурентного законодательства, сказано на сайте ведомства.

Согласно планам АМКУ, общее количество расследований может составить не менее 600 дел, а количество выданных рекомендаций относительно прекращения нарушений – 1 010. Кроме того, комитет намерен рассмотреть 730 заявлений о концентрации субъектов хозяйствования и 65 заявлений о согласованных действиях участников различных рынков.

В сообщении АМКУ также сказано, что в течение 2013 года специалисты ведомства намерены рассмотреть 2 100 проектов нормативных актов в сфере конкуренции и выдать 2 800 предложений по развитию конкуренции на рынках.

Как сообщал УНИАН, объем штрафов, наложенных АМКУ на субъектов предпринимательства – нарушителей конкурентного законодательства, за 9 месяцев 2012 года составил 686,8 млн грн. Экономический эффект от деятельности комитета составил 1 млрд грн. За отчетный период представители комитета приняли участие в 97 судебных заседаниях.

Кроме того, специалисты ведомства провели более 500 расследований на различных рынках и начали расследования по новым направлениям, а именно: масштабное исследование деятельности торговых сетей, рынков рыбы и морепродуктов, отношений в сфере оборота товаров медицинского назначения. В частности, в ноябре 2012 г. комитет обнародовал список из 12 фармацевтических компаний, которым рекомендовал не завышать цены на лекарства, а также оштрафовал завод «Фармак» на 7,6 млн грн за распространение недостоверной информации о своих продуктах. В декабре АМКУ начал расследование на рынке карамели по заявлению потребителей о неправомерном повышении цен на кондитерскую продукцию. А в последнюю неделю декабря АМКУ оштрафовал более 20 компаний в общей сложности на 1,4 млн грн за несвоевременную подачу корпоративной информации, затребованной комитетом.