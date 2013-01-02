НБУ определил формы своего участия на межбанке в первом квартале

Национальный банк Украины своим постановлением от 21 декабря 2012 года №561 определил, в каких формах он будет присутствовать на межбанковском валютном рынке в I квартале 2013 года.

Постановлением предусмотрено осуществление Нацбанком валютных интервенций по единому курсу для сглаживания значительных колебаний обменного курса гривни - «в соответствии с ситуацией на валютном рынке Украины».

В документе также говорится о возможности проведения адресных интервенций и в случае возникновения срочной необходимости общегосударственного значения.

Как сообщал УНИАН, отрицательное сальдо интервенций Национального банка Украины на валютном межбанковском рынке в ноябре 2012 г. составило 1,659 млрд долл. (в октябре 2012 г отрицательное сальдо составило 1,797 млрд долл.).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Страшилки" от Нацбанка: смотрим не на курс, а на макропоказатели