С 1 января вступил в действие ряд нормативных документов Нацбанка

С 1 января 2013 года вступил в действие ряд нормативных документов Национального банка Украины, регулирующих деятельность банковской системы, сообщает регулятор на официальном сайте.

Как говорится в сообщении, коммерческие банки с 1 января 2013 года обязаны сформировать резервы для возмещения возможных потерь по активам в полном объеме по новому порядку, утвержденному постановлением №23 от 25 января 2012 года. Также НБУ указанным постановлением с 1 января упразднил ряд утвержденных ранее нормативных документов относительно формирования резервов по кредитам, дебиторской задолженности и ценным бумагам.

С 1 января банки могут списывать основной долг и начисленные доходы по активам в случае возникновения просрочки долга или его части более 180 дней, за исключением долгов по операциям со связанными сторонами, списание которых возможно только при наличии критериев, установленных Налоговым кодексом Украины. Данная норма регламентируется постановлением №405 от 4 октября 2012 года, которым Национальный банк изменил порядок списания безнадежной задолженности за счет резервов.

Также утверждены новые формы и алгоритмы составления некоторых отчетов, в частности, о количестве клиентов банков и открытых счетов и о выполнении экономических нормативов и лимитов валютной позиции.

Соответствующие изменения к правилам организации статистической отчетности банков утверждены НБУ постановлением №225 от 8 июня 2012 года.

С 1 января также устанавливается новый норматив соотношения регулятивного капитала к обязательствам для банков (изменения к инструкции о порядке регулирования деятельности банков в Украине, постановление №479 от 28 декабря 2011 года) и для банковских групп (положение о порядке регулирования деятельности банковских групп, постановление №254 от 20 июня 2012 года). Значение норматива должно быть не менее 10%.