УФС прогнозирует улучшение динамики сбора страховых платежей в 2013 году

Украинская федерация страхования (УФС) прогнозирует улучшение динамики сбора страховых платежей украинскими страховщиками в текущем году против 2012 года.

Об этом говорится в сообщении УФС.

По оценкам экспертом УФС, по рисковым видам страхования украинские страховщики собрали в 2012 году страховых платежей на сумму 11,3 млрд грн, что на 6% больше показателя 2011 года. Объем чистых страховых платежей украинских страховщиков в 2012 году против 2011 года вырос на 9% - до 10,333 млрд грн.

При этом поступления валовых страховых платежей по страхованию наземного транспорта увеличились на 1% - до 3,564 млрд грн, по ОСАГО на 9% - до 2,856 млрд грн, по личному страхованию на 18% - до 2,672 млрд грн, в т. ч. по добровольному медицинскому страхованию на 14% - до 1,543 млрд грн.

Объем страховых платежей по страхованию имущества против 2011 года снизился на 4% - до 1,552 млрд грн.

Объем страховых платежей по страхованию жизни оценивается в 1,811 млрд грн, что на 35% больше показателя 2011 года.

По прогнозам экспертов УФС, в текущем году украинские страховщики соберут по рисковым видам страхования около 12,556 млрд грн страховых платежей, обеспечив рост показателя на 11% против 2012 года. Основной прирост страховых платежей ожидается по ОСАГО - 19% и личному страхованию - 18%.

В то же время, эксперты ожидают ухудшение динамики рынка страхования жизни и снижение темпов роста валовых страховых платежей до 22% с объемом страховых платежей на конец года - 2,216 млрд грн.

Справка УНИАН. По состоянию на 30 июня 2012 года в Украине работали 443 страховые компании в том числе 63 компании по страхованию жизни. Данных о количестве работающих в Украине страховщиков на 1 января 2013 года Национальная комиссии по регулированию рынков финансовых услуг пока не обнародовала.