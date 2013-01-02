Украина завершает кампанию по утверждению местных бюджетов

В Украине утверждены 685 из 692 местных бюджетов (99%), имеющих прямые отношения с Государственным бюджетом и требующих утверждения до 31 декабря 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

В частности, как сказано в сообщении, утверждены Республиканский бюджет АР Крым, областные бюджеты, более 480 районных бюджетов и 170 бюджетов городов областного и республиканского подчинения. В нарушение норм Бюджетного кодекса не утвержденными остаются 2 бюджета в Ивано-Франковской области, 3 - во Львовской области, областной бюджет Тернопольской области и бюджет Тернополя.

Задержки с утверждением областных и городских бюджетов обуславливают задержки с принятием бюджетов более низких уровней. В этой связи Минфин ведет ежедневный мониторинг утверждения местных бюджетов на 2013 год, подавляющее количество которых должно быть утверждено до 12 января 2013 года.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон “О Государственном бюджете Украины на 2013 год”, который был принят парламентом 6 декабря, с дефицитом 3,2%. Госбюджет - с доходами 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, дефицитом госбюджета – 50,4 млрд грн, предельным уровнем государственного долга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн. Документ рассчитан исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: номинальный ВВП – 1,576 триллиона гривень, темпы роста ВВП – 3,4%, инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%, индекс цен производителей (декабрь к декабрю) – 5,5%, фонд оплаты труда – 482,3 миллиарда гривень.