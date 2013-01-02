Налоговая будет принимать декларации о доходах до 1 мая

Государственная налоговая служба Украины, которая в скором времени вольется в новосозданное Министерство доходов и сборов, напомнила, что в стране стартовала кампания по декларированию доходов, и декларации о доходах будут приниматься вплоть до 1 мая 2013 года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Как сказано в сообщении, для удобства налогоплательщиков декларацию можно подать в электронном виде при наличии электронного ключа цифровой подписи и соответствующего программного обеспечения. С деталями подачи декларации можно ознакомиться на официальном сайте ГНСУ.

Как сообщал УНИАН, на 1 июля 2012 года в органы ГНСУ декларации об имущественном состоянии и доходах, полученных в 2011 году, подали 624,6 тыс. граждан Украины. Общая сумма задекларированного гражданами дохода составила 36,6 млрд грн.

Возможность подавать декларации в электронном виде появилась с открытием Центра сертификации ключей электронной подписи, который начал работу в мае 2012 года. При этом кампания по всеобщему декларированию может быть введена в Украине уже в 2014 году.