США грозит снижение кредитного рейтинга, несмотря на "бюджетный компромисс" - Moody's

Экономике США грозит снижение кредитного рейтинга, несмотря на достигнутый Вашингтоном компромисс по поводу "финансового обрыва", заявило в среду рейтинговое агентство Moody's.

"США предстоит предпринять более решительные шаги, нежели преодоление "финансового обрыва", для того, чтобы избавиться от негативного прогноза на нынешний кредитный рейтинг Aaa. Оно (компромиссное соглашение по бюджету) не обеспечивает принципиального сокращения размера долга в среднесрочной перспективе", - говорится в заявлении, которое приводит агентство Reuters.

Мoody's объявило негативный прогноз по кредитному рейтингу США в августе 2011 года. Оно намерено выждать несколько месяцев перед возможным изменением прогнозной оценки с нынешней или понижением самого кредитного рейтинга США.

Сенат конгресса США во вторник поддержал соглашение, предотвращающее повышение налогов для большей части населения, однако откладывающее решение вопроса о сокращении бюджетных расходов. Автоматический секвестр бюджета - сокращение расходов на 1,2 триллиона долларов, поровну распределенное между военной и гражданской сферами, - мог начаться в США с начала 2013 года в случае провала бюджетных переговоров, передает РИА "Новости".

Читайте также:

США перешагнут линию «фискального обрыва» с наименьшими потерями - эксперт