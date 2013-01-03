Французская Societe Generale вышла из состава акционеров «Банка Профессионального Финансирования» (ПАО «ПроФин Банк», г. Донецк).

Об этом говорится в сообщении банка, размещенном в официальном интернет-издании Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

«Размер пакета акций юридического лица Societe Generale, SA уменьшился с 155 888 498 простых именных акций, что составляет 98,8406% голосующих акций до 0 простых именных акций, что составляет 0,0% голосующих акций» - указывается в сообщении.

При этом сообщается, что владельцем аналогичного по размеру пакета акций «ПроФин Банка» стала кипрская XERONIA LIMITED.

Справка УНИАН. ПАО «ПроФин Банк» (до декабря 2008 года «Икар-Банк») создано в 1989 году и является дочерним банком французской группы Societe Generale S.A.

Центральный офис банка находится в г. Донецк. Банк имеет 9 отделений в Донецке и Донецкой области, в Киеве и Львове.