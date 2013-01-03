Вступила в силу Конвенция об избежании двойного налогообложения между Украиной и Мексикой

С 1 января 2013 года вступила в силу Конвенция между правительствами Украины и Мексиканскими Соединенными Штатами об избежании двойного налогообложения и предотвращении налогового уклонения относительно налогов на доходы и имущество.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины.

Как отмечается в сообщении, теперь предприниматели Украины и Мексики при получении прибылей на территории другой страны не будут платить налоги дважды.

В соответствии с Конвенцией, предприниматели при получении прибылей на территории одного из государств-участников будут платить налоги в соответствии с налоговым законодательством этого государства.

По словам специалистов налоговой, Конвенция урегулирует правовые принципы для обмена информацией между двумя странами и будет способствовать взысканию налогов в обоих государствах.