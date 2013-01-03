Азаров настроен активизировать политику привлечения инвестиционных ресурсов

Премьер-министр Николай Азаров подчеркивает необходимость улучшения инвестиционного климата в Украине для обеспечения экономического роста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая первое в этом году заседание Кабинета министров.

"2012 год, со всеми его проблемами и трудностями, создал неплохой фундамент для продолжения преобразований и модернизации нашей страны в 2013 году. Нам необходимо активизировать экономическое развитие таким образом, чтобы в текущем году обеспечить, как минимум, до 3,5% роста ВВП. Как этого достичь: прежде всего, нужно привлечь инвестиционные ресурсы, улучшить инвестиционный климат, активнее проводить дерегулирование", - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что уже сегодня правительство начнет рассматривать практические механизмы активизации инвестиционной деятельности.

"Мы настроены создать такие условия, чтобы у нас было собственное мощное сельскохозяйственное машиностроение, чтобы в Украине строились собственные тепловозы, вагоны и скоростные поезда, чтобы украинские ІТ-новации внедрялись, в первую очередь, на отечественном рынке. Украинской промышленности нужен мощный инвестиционный толчок", - отметил глава правительства.

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