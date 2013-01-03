Торги на межбанке открылись падением котировок

В четверг, 3 января, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 8,0180/8,0365 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2655/63, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5535/10,5820. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3164/66 (пятница - 1,3248/50).