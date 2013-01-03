Бюджетные показатели 2012 года по налогам и сборам выполнены в полном объеме – Клименко

Задания по наполнению бюджета 2012 года выполнены в полном объеме, а по некоторым показателям даже перевыполнены. Об этом, отвечая на вопрос УНИАН, сказал министр доходов и сборов Александр Клименко.

«Относительно выполнения заданий: задания выполнены, они отвечают макропоказателям, а по некоторым позициям даже превышают макропоказатели. Все, на что мы рассчитывали, мы выполнили в полном объеме. Все задания и маяки, которые стояли перед нами, мы достигли», - сказал А.Клименко. При этом он добавил, что цифровые данные, в том числе по задолженностям и переплатам налогов, будут обнародованы в ближайшие день – два.

Министр также сообщал, что в ближайшее время будет представлена концепция создания министерства доходов и сборов. «Сейчас специалисты работают, разрабатываются положения, изменения в законодательство. В ближайшее время, как я и обещал, мы все это представим», - сказал министр, обратив внимание, что работа по формированию нормативной базы не прекращалась даже в период праздников.

Как сообщал УНИАН, Государственная налоговая служба Украины в январе-сентябре 2012 года перечислила в сводный бюджет 211,4 млрд гривень, что на 17,5 млрд гривень больше, чем за аналогичный период 2011 года. В полном объеме налоговая служба выполнила задание по сбору налога на прибыль, акцизного налога с ввезенных в Украину подакцизных товаров, рентной плате за природный газ, добываемый в Украине, части чистой прибыли (дохода) госпредприятий, взимаемой в бюджет.

24 декабря Президент Украины Виктор Янукович создал на базе Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы Министерство доходов и сборов. Другим своим указом Виктор Янукович назначил Александра Клименко министром доходов и сборов Украины.

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