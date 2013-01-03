Бывший председатель Еврокомиссии предложил Великобритании выйти из ЕС

Бывший председатель Еврокомиссии и один инициаторов создания европейского общего рынка и введения евро Жак Делор предложил Великобритании выйти из состава Европейского Союза, передает РИА «Новости».

Ранее, выступая в Палате общин, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что не исключает возможности выхода страны из ЕС. По мнению наблюдателей, на конфликт с ЕС Д.Кэмерона подталкивает его собственная партия - британские консерваторы. Опросы показывают, что британцы все более склоняются к выходу страны из состава ЕС, который они рассматривают в качестве института, вмешивающегося во внутренние дела и тратящего средства в условиях жесткой экономии, проводимой британскими властями.

"Британцев интересуют только их экономические интересы и ничего более. Мы могли бы предложить им другую форму партнерства", - цитирует Ж.Делора телерадиокомпания RTBF.

Председатель Европейского Совета Герман ван Ромпей ранее предупредил, что попытки премьера Великобритании противостоять делегированию государствами Евросоюза части своих полномочий наднациональным институтам могут поставить под угрозу существование ЕС как сообщества.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря 2011 года бывший глава Еврокомиссии Ж.Делор подверг резкой критике финансовую и бюджетную политику стран еврозоны и сами принципы ее функционирования.

В интервью британской газете Daily Telegraph Ж.Делор заявил, что сама идея евро не была ошибочной, однако ее воплощение в жизнь сопровождалось множеством провалов, которые, в конце концов, привели к нынешнему долговому кризису, угрожающему самому существованию единой валюты.

По словам Ж.Делора, ошибкой было создание валютного союза при отсутствии скоординированной бюджетной политики.