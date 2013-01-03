Азаров обещает льготы приоритетным инвестпроектам

Премьер-министр Николай Азаров заявил, что в числе льгот при реализации приоритетных инвестиционных проектов будет предусмотрено упразднение уплаты ввозной пошлины на импортное оборудование, которое не выпускается в Украине, а также введение для них нулевой ставки на прибыль до 2017 года. Об этом премьер-министр Николай Азаров заявил, выступая на заседании Кабинета Министров Украины.

«Инвестиционным проектам в приоритетных отраслях будет предоставлена государственная поддержка в виде освобождения от уплаты ввозной пошлины на оборудование, которое не выпускается в Украине, а также в налогообложении прибыли инвестиционного проекта по нулевой ставке до 2017 года», - сказал глава правительства. При этом он заявил, что на долгосрочной основе такие стимулы от государства получат только успешные проекты, которые на практике докажут свою эффективность. «Подчеркиваю, что это не льготы, которые действуют независимо от результата, а поощрения, которые можно и отменить, если положительного эффекта нет. За этим должны тщательно следить соответствующие министерства и ведомства», - сказал Н.Азаров.

В числе отраслей, где инвестпроекты будут особенно приветствоваться, Н.Азаров назвал сельскохозяйственное машиностроение, авиационную промышленность, судостроение.

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Как сообщал УНИАН, в сентябре 2012 года Президент Украины Виктор Янукович дал поручение проанализировать эффективность налоговых льгот как стимула развития отраслей и реального сектора экономики. Вместе с тем, по оценкам Минфина, за счет действия налоговых льгот и преференций национальные производители в 2012 году получат дополнительную прибыль около 62 млрд грн, в 2013 году этот показатель достигнет 70 млрд грн. Позднее, в октябре 2012 года глава ныне министр доходов и сборов Александр Клименко заявлял, что Госналогслужба намерена к февралю 2013 года проанализировать эффективность предоставления налоговых льгот отдельным предприятиям и целым отраслям промышленности Украины.

Отметим также, что общий инвестиционный ресурс от предоставления льгот субъектам хозяйствования в Государственном бюджете на 2013 год зафиксирован на уровне 70,4 млрд грн, в том числе за счет льгот по налогу на добавленную стоимость - 35 млрд грн и по налогу на прибыль – 30,7 млрд грн.