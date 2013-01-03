Нацкомиссия по ценным бумагам хочет усовершенствовать работу акционерных обществ

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разработала законопроект о внесении изменений в ряд законодательных актов относительно деятельности акционерных обществ и вынесла его на рассмотрение Кабинета министров. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Нацкомиссии Дмитрий Тевелев во время брифинга в Кабинете министров.

«Мы разработали законопроект об усовершенствовании деятельности акционерных обществ, который вносит изменения в целый ряд законодательных актов – в том числе о госрегистрации предпринимателей, об аудиторской деятельности, о функционировании фондового рынка и т д», - сказал Д.Тевелев.

По его словам, предлагаемые нововведения касаются усовершенствования механизма выкупа акций у мелких акционеров, в том числе посредством улучшения процедур рыночной оценки стоимости акций, вопросов проведения сборов акционеров путем заочного голосования и опроса, существования корпоративного секретаря. В законе также прописываются принципы и механизмы предоставления информации, а также ее содержание.

«Этот закон призван урегулировать вопросы корпоративной культуры и корпоративного управления, который далек от лучших мировых стандартов. Это отставание будет преодолено. Мы меняем наши практики и нормы и приводим их в соответствие с лучшими мировыми стандартами», - подчеркнул Д.Тевелев.

Справка УНИАН. Закон Украины «Об акционерных обществах» был принят в сентябре 2008 года. Закон определяет порядок создания, деятельности акционерных обществ, их правовой статус, права и обязанности акционеров.