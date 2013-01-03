Минфин объявил о проведении внепланового ОВГЗ аукциона 3 января

Министерство финансов Украины объявило о проведении в четверг 3 января, внепланового аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин предложит к продаже 5-летние госбумаги.

Как сообщал УНИАН, согласно обнародованному ранее графику проведения ОВГЗ аукционов на январь, Минфин планирует провести четыре аукциона 8, 15, 22 и 29 января.

На аукционе 8 января инвесторам буду предложены стандартные ОВГЗ сроком обращения 9 месяцев, 5 и 7 лет, а также номинированные в валюте гособлигации со сроком обращения 2 и 3 года. Кроме того, Минфин предложит 5-летние валютные ОВГЗ с возможностью досрочного погашения.

15 января на аукцион будут выставлены ОВГЗ со сроком обращения 1 и 3 года, а также 3-летние индексированные госбумаги.

На аукционе 22 января Минфин намерен предложить только стандартные ОВГЗ со сроком обращения 9 месяцев, 5 и 7 лет.

На последнем, запланированном на текущий месяц аукционе 29 января, планируется продавать ОВГЗ со сроком обращения 1 и 3 года, 3-летние индексированные облигации, а также госбумаги номинированные в валюте со сроком обращения 2 и 3 года.

В декабре Минфин провел только один аукцион по продаже ОВГЗ 18 декабря, на котором разместил двухлетние бумаги на 48,2 млн долл.

Справка УНИАН. По состоянию на 3 января, объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составляет 185,82 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 105,566 млрд грн, в собственности банков - 66,05 млрд грн, нерезидентов - 5,44 млрд грн.