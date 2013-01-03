Пинзеник убежден, что бюджет-2013 должен быть пересмотрен и одобрен без дефицита

Заместитель председателя фракции «УДАР» Виктор Пинзеник заявляет, что провал в выполнении доходной части госбюджета-2012 привел к удвоению размера дефицита и невыполнению бюджетных обязательств, поэтому бюджет 2013 года должен быть пересмотрен и одобрен без дефицита.

Об этом сообщается на официальном сайте партии «УДАР».

«При утвержденном законом объеме доходов общего фонда государственного бюджета Украины в 322 миллиарда гривен в государственную казну фактически поступило 288 миллиардов, что на 10% меньше запланированных доходов. Таким образом, дефицит бюджета приближается к критическим значениям 2009-2010 годов», - отметил В.Пинзеник.

Народный депутат констатировал, что прирост доходов общего фонда был одобрен в размере 21,2%, однако реально в государственную казну поступило лишь на 8,6% больше средств.

В.Пинзеник отметил, что безоговорочный «налоговый рекорд» установил НБУ, перечислив в казну на 79% больше запланированной суммы, которая вдвое превышает показатель предыдущего года. «В декабре прошлого года почти каждая четвертая гривня поступлений в общий фонд шла от НБУ. Это крайне тревожная «налоговая» активность Нацбанка», - заметил он.

Как сказал В.Пинзеник, непростая ситуация с казначейским счетом в течение последних месяцев и дефицит средств может привести к невыполненным бюджетным обязательствам страны.

«Это уже сформированный дефицитный «навес» в и так непростой бюджет 2013 года. Правительство должно подать необходимый экономике и гражданам страны правильный сигнал и прекратить жить в долг, поэтому бюджет 2013 года должен быть пересмотрен и одобрен без дефицита», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 6 декабря приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

17 декабря 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал данный закон.

25 декабря 2012 года В.Янукович, открывая заседание Совета регионов, заявил, что по итогам первого квартала государственный бюджет-2013 нужно будет пересмотреть.

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