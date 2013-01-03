Столичная налоговая в 2012 году увеличила поступления в госбюджет на 23%

Государственная налоговая служба Украины в Киеве в 2012 году мобилизировала в государственный бюджет 24,585 млрд грн, что на 23% больше показателя 2011 года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ в Киеве.

Согласно сообщению, в госбюджет дополнительно поступило 4,6 млрд грн.

В частности, на 23% увеличились поступления от налога на добавленную стоимость, почти на 24% вырос показатель уплаты налога на прибыль.

Поступления по налогу на доходы физических лиц составили 10,553 млрд грн, что на 1,5 млрд грн (или на 16,6%) больше показателя 2011 года.

В бюджет Киева в 2012 году налогоплательщики уплатили 8,262 млрд грн, что на 22% больше прошлогоднего показателя.

Как сообщал УНИАН, в январе-сентябре 2012 года столичные налогоплательщики уплатили в государственный бюджет 17,545 млрд грн налогов, что на 27,3% больше, чем за аналогичный период 2011 года. В госбюджет дополнительно поступило 3,763 млрд грн.