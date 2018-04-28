НБУ "перегруппировал" банки - будьте бдительными...

Национальный банк Украины на 2013 год повысил предельный размер активов для банков первой группы с 15 млрд грн до более 20 млрд грн (Решение Комиссии по вопросам надзора и регулирования банков НБУ от 13 декабря 2012 года №974). Таким образом, количество крупнейших банков сократилось с 17 до 15. В группу крупных банков, которая насчитывает теперь 20 кредитно-финансовых учреждений, «переведены» ОТП Банк и Брокбизнесбанк. Число средних банков увеличилось с 22 до 25, группа небольших банков сократилась со 117 до 116.

Кстати, для остальных групп предельный объем активов сохранен на уровне 2012 года: II группа (крупные банки) - более 5 млрд грн; III группа (средние банки) - более 3 млрд грн; IV группа (небольшие банки) - менее 3 млрд грн. В III группу, согласно документу, входят 25 банков, в IV группу - 116.

Такая рокировка, согласно пояснению НБУ, проведена с целью осуществления сравнительного анализа деятельности банков и распределения надзорных функций и обязанностей между центральным аппаратом и территориальными управлениями Нацбанка. То есть, это – чисто технический момент. Но, учитывая интерес читателей ко всему, что связано с банками, УНИАН решил выяснить, чем чревато такое «перераспределение». К тому же показатели финучреждений, согласно которым и произошла перестановка в списках, свидетельствует о некой странной тенденции – при росте вкладов населения (на 17%) замедлилось наращивание активов банков. Все это говорит о непростой финансовой ситуации в стране.

Как отметил Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине, регулятор периодически пересматривает финансовые показатели, так как размер активов постоянно меняется, с связи с чем необходимо осуществлять корректировки. Как правило, он это делает либо в начале года, либо в конце. «В основном, это разделение на группы используется для определения, кто будет осуществлять надзорные функции за банками - центральный аппарат НБУ или территориальные управления. Поэтому никаких функциональных последствий для того или иного банка переход в другую группу не имеет. Хотя, могут быть некоторые имиджевые последствия для банков, но они будут незначительные, так как связаны с чисто процедурными вопросами, и разница между размерами активов и пределов небольшая», - подчеркнул эксперт.

Леонид Долинский, директор по развитию НРА "Рюрик", считает, что «ранжирование банков по размеру активов не дает информации в аспекте надежности финучреждения. То есть, большой банк - не означает надежный банк. Поэтому переход банка из одной группы в другую особо ни на что не влияет, рейтинговое агентство не расценивает это как сигнал изменения финансовой устойчивости банка».

Между тем, по словам начальника Управления экономического анализа и управленческой отчетности ПАО «Банк Кипра» Елены Лещенко, теперь банкам, которые ставили для себя среди задач на 2013 год попасть в первую группу, будет гораздо сложнее это сделать, т.к. придется нарастить активы дополнительно на 5 миллиардов гривен к уже запланированному уровню. Подобное можно будет сделать либо путем привлечения средств от клиентов, либо путем наращивания капитала. Осуществить это в условиях сложной экономической ситуации в стране довольно непросто.

«Сегодня у банков из первой группы существует более простой доступ к рынку капитала, в т.ч. к украинскому межбанковскому рынку. Они могут иметь открытые лимиты по всей банковской системе и иногда даже привлекать или размещать свои средства на более выгодных в ценовом аспекте условиях. При выходе из группы крупнейших банков этот доступ будет несколько урезан. Кроме того, при принятии каких-либо изменений по регулированию банковской системы Национальный банк советуется с банками первой группы, чтобы понять, как то или иное событие повлияет на банковскую систему в целом. Банки, которые не будут «дотягиваться» до первой группы, лишаться такой преференции», - пояснила эксперт.

Если в банковской системе возникнут значительные проблемы, то, по словам Лещенко, «Национальный банк будет больше поддерживать банки первой группы, так как они занимают значительную долю рынка и их крах существенно повлияет на экономику и банковскую систему, чем банкротство более мелкого банка. Крупные банки имеют большее количество вкладчиков, соответственно, им легче получить рефинансирование и необходимую поддержку регулятора. Можно только догадываться, какое для банков, которые покидают первую группу, это будет иметь влияние на имидж».

Таким образом, казалось бы, совершенно технический вопрос - изменение размера активов для различных групп банков - переходит в совсем иную плоскость, которая не может не волновать рядового украинца, - он и так толком не знает, куда нести свои гроши, чтобы спасти их в тяжелые для экономики деньки. Тема жизнеспособности банков не теряет популярность среди населения, которое уже и так сыто по горло банковскими невыплатами в годы начала кризиса. К тому же в конце 2012 года процедуру ликвидации проходили 22 украинских банка. Согласно сообщению НБУ, среди них - «Коммерчесмкий банк «Владимирский», «Украинский промышленный банк», «Национальный стандарт», «Банк регионального развития», «Трансбанк». Но следует признать, что в списке «на аннулирование» значатся несколько финучреждений не первый год. А это говорит о том, что наш финансовый рынок находится в достаточно подвешенном состоянии. Остается только быть бдительным...

Нана Черная (УНИАН)