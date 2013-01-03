На межбанке торги закрылись котировками 8,01/8,03 грн/долл.

В четверг, 3 января, на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0180/8,0365, к 12:00 сузился спрэд - 8,0240/8,0320. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,0165/8,0335 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2655/0,2663, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2658/0,2663. К закрытию цены достигли минимума - 0,2647/0,2652.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3164/1,3166, а к 15:00 понизились до 1,3066/1,3068. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5535/10,5820, к 12:00 цены ушли вниз - 10,5505/10,5655. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,4990/10,5250.