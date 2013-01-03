Минюст предлагает привлекать аудиторов при возбуждении дел о банкротстве госпредприятий

Министерство юстиции Украины предлагает привлекать специализированные организации и специалистов, в частности аудиторов, при возбуждении производства по делам о банкротстве государственных предприятий, а также предприятий, в уставном капитале которых доля государственной собственности превышает 50%.

Как сообщает пресс-служба ведомства, соответствующий проект постановления Кабинета министров обнародован на сайте Министерства юстиции для внесения замечаний и предложений.

При этом министр юстиции Александр Лавринович отмечает, что данная инициатива основывается на положениях новой редакции Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом», которая вступит в силу с 19 января 2013 года. В частности, законом установлено, что для выполнения своих полномочий государственный орган по вопросам банкротства (Министерство юстиции) может привлекать соответствующие организации и специалистов, которые не являются работниками Минюста. Порядок и условия привлечения таких специалистов должен быть установлен Кабмином.

Министр юстиции напомнил, что на Министерство юстиции как государственный орган по вопросам банкротства возложены полномочия организации проведения анализа финансово-хозяйственного состояния государственных предприятий и предприятий, в уставном капитале которых доля государственной собственности превышает 50%.

В министерстве считают, что такой анализ позволит выявлять признаки фиктивного банкротства, доведения до банкротства, сокрытия стойкой финансовой несостоятельности, незаконных действий в случае банкротства. Минюст считает целесообразным при организации и проведении такого анализа финансово-хозяйственного состояния привлекать соответствующие организации и специалистов, в частности аудиторов.

Замечания и предложения к проекту постановления Кабинета министров "О привлечении организаций и специалистов к обеспечению исполнения полномочий государственного органа по вопросам банкротства" будут приниматься от физических и юридических лиц, их объединений до 21 января 2013 года.