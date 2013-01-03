Киев увеличил долю в уставном капитале банка “Хрещатик”

Киевская городская государственная администрация (КГГА) 2 января 2013 года увеличила свою долю в уставном капитале банка “Хрещатик” до 24,9397% с 24,9322% путем приобретения акций на вторичном рынке.

Об этом сообщается в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Таким образом, для концентрации блокпакета банка властям Киева необходимо приобрести еще 0,0703% акций. О необходимости такого уровня участия в банке глава Киевской горгосадминистрации Александр Попов заявлял еще в сентябре 2010 года, когда занимал должность первого заместителя председателя КГГА.

Летом 2011 года Киевсовет отказался продать 24,525% акций банка «Хрещатик», которые принадлежали территориальной общине. После этого КГГА на вторичном рынке начала скупать акции этого кредитно-финансового учреждения.

Справка УНИАН. КБ «Хрещатик» зарегистрирован в мае 1993 года.

Активы банка на 1 октября 2012 г. составили 9,404 млрд грн, обязательства – 8,746 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 4,259 млрд грн, собственный капитал – 658,3 млн грн, уставный капитал – 828,8 млн грн.

Прибыль банка «Хрещатик» в январе-сентябре 2012 года составила 7,36 млн грн.

На 1 октября 2012 года акционерами банка «Хрещатик» являются: ООО «КФ «Укрфинком», прямое участие – 37,4427%, Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета, прямое участие – 24,9216%, ООО «Маркет Инвест Групп», прямое участие – 21,0320%.