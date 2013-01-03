Минфин привлек 1 млрд грн на внеплановом ОВГЗ-аукционе 3 января

Министерство финансов Украины в четверг, 3 января, привлекло в государственный бюджет 1,006 млрд грн на внеплановом аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, Минфин разместил 5-летние гособлигации под 14,3% годовых. Была подана только одна заявка на покупку госбумаг.

Как сообщал УНИАН, Минфин объявил о проведении в четверг, 3 января, внепланового аукциона по ОВГЗ, тогда как согласно обнародованному ранее графику проведения ОВГЗ-аукционов на январь в текущем месяце планировалось провести четыре аукциона - 8, 15, 22 и 29 января.

В декабре Минфин провел только один аукцион по продаже ОВГЗ 18 декабря, на котором разместил двухлетние бумаги на 48,2 млн долл.

Справка УНИАН. По состоянию на 3 января объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составляет 185,82 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 105,566 млрд грн, в собственности банков - 66,05 млрд грн, нерезидентов - 5,44 млрд грн.