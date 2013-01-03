Миндоходов и сборов: местные бюджеты получат 75 млн грн от налога на недвижимость

В Министерстве доходов и сборов Украины заявляют, что в результате введения нормы о налогообложении недвижимости местные бюджеты получат в 2013 году 75 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

Специалисты налоговой заверяют, что подавляющее большинство украинцев от введения нового налога не испытают дополнительных финансовых расходов. Ведь для физических лиц Налоговым кодексом предусмотрен ряд льгот. Так, не будут облагаться налогом квартиры и жилые дома, площадь которых не превышает 120 кв. м и 250 кв. м соответственно.

Однако если в собственности человека находится несколько объектов жилой недвижимости, то льгота будет применяться лишь к одному из них, за остальные придется платить налог.

Аналитики налоговой подсчитали, что благодаря нововведенному налогу местные бюджеты уже в 2013 году получат около 75 млн грн. На сегодняшний день в Украине насчитывается 28 млн жилых объектов, которые будут подлежать налогообложению на недвижимое имущество.

Будет уплачиваться налог один раз в год. До 1 июля 2013 года владельцы объектов жилой недвижимости, которая подлежит налогообложению, получат налоговые сообщения-решения о сумме налога и платежных реквизитах. В случае несогласия плательщика с расчетами налоговой он имеет право обратиться в налоговый орган для сверки данных.

Не будут облагаться налогом объекты жилой недвижимости, которые находятся в собственности государства или территориальных громад; недвижимость, которая расположена в зоне отчуждения или безусловного отселения; здания детских домов семейного типа; садовый или дачный дом, но не больше одного такого объекта на плательщика налога; общежития; объекты жилой недвижимости, которые принадлежат многодетным и приемным семьям, в которых воспитывается трое и больше детей, но не больше одного такого объекта на семью.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года вступила в силу норма Налогового кодекса, согласно которой жилая недвижимость, которая находится в собственности как физических, так и юридических лиц (в том числе и нерезидентов), будет облагаться налогом. Будут облагаться налогом здания, которые относятся к жилому фонду, а именно – жилые дома, пристройки к ним, жилые дома усадебного типа, квартиры, коттеджи и комнаты в многосемейных квартирах.