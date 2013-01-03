В АМКУ рассказали, какие рынки будут исследовать в 2013 году

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) намерен в 2013 году сосредоточиться на исследовании социально значимых рынков, а именно: реализации лекарственных препаратов; подключения объектов городского строительства к инженерным сетям электро-, газо-, тепло- и водоснабжения и водоотвода; вывоза, переработки и захоронения бытовых отходов; предоставления сопутствующих и ритуальных услуг. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

Согласно сообщению, комитет также планирует осуществлять постоянный мониторинг услуг по предоставлению в аренду земель сельскохозяйственного назначения.

Помимо этого, АМКУ проведет ряд «круглых столов» с участием представителей бизнеса и общественности по вопросам развития конкуренции, а также завершит работу над проектом закона об утверждении Общегосударственной программы развития конкуренции в Украине на 2014-2024 годы.

«Перед органами Антимонопольного комитета стоит задача изучить ситуацию с состоянием конкуренции на рынках и выдать соответствующие предложения руководству страны. Мы ставим перед собой цель повысить открытость рынков, снять неоправданные барьеры для ведения бизнеса. Комитет выступает за равные возможности для всех участников на рынках», - цитирует пресс-служба главу комитета Василия Цушко.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины намерен в 2013 году провести 1075 проверок субъектов хозяйствования и органов власти на предмет соблюдения конкурентного законодательства. Согласно планам АМКУ, общее количество расследований составит не менее 600 дел, а количество выданных рекомендаций относительно прекращения нарушений – 1010. Кроме того, комитет намерен рассмотреть 730 заявлений о концентрации субъектов хозяйствования и 65 заявлений о согласованных действиях участников различных рынков.

В течение 2013 года специалисты ведомства намерены рассмотреть 2100 проектов нормативных актов в сфере конкуренции и выдать 2800 предложений по развитию конкуренции на рынках.

Напомним также, что в 2012 году специалисты ведомства провели более 500 расследований на различных рынках и начали расследования по новым направлениям, а именно: масштабное исследование деятельности торговых сетей, рынков рыбы и морепродуктов, отношений в сфере оборота товаров медицинского назначения. В частности, в ноябре 2012 г. комитет обнародовал список из 12 фармацевтических компаний, которым рекомендовал не завышать цены на лекарства, а также оштрафовал завод «Фармак» на 7,6 млн грн за распространение недостоверной информации о своих продуктах. В декабре АМКУ начал расследование на рынке карамели по заявлению потребителей о неправомерном повышении цен на кондитерскую продукцию. А в последнюю неделю декабря АМКУ оштрафовал более 20 компаний в общей сложности на 1,4 млн грн за несвоевременную подачу корпоративной информации, затребованной комитетом.

Объем штрафов, наложенных АМКУ на субъектов предпринимательства – нарушителей конкурентного законодательства, за 9 месяцев 2012 года составил 686,8 млн грн. Экономический эффект от деятельности комитета составил 1 млрд грн. За отчетный период представители комитета приняли участие в 97 судебных заседаниях.