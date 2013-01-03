Польша планирует в этом году создать 400 тысяч новых рабочих мест

Варшава. Польские власти надеются на создание в текущем году около 400 тыс. новых рабочих мест, что позволит до конца года добиться снижения растущей в стране безработицы, уровень которой на конец ноября 2012 года достиг почти 13%.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сказал на пресс-конференции в четверг премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Нам очень важно, чтобы во второй половине года тенденция роста безработицы была остановлена и чтобы на конец года мы могли увидеть снижение по сравнению с первой половиной 2013 года», - сказал он.

Д.Туск заявил, что созданию рабочих мест в польской экономике будет способствовать реализация ряда крупных инфраструктурных проектов, внедряемых за счет государственных средств и программ помощи Евросоюза.

По данным правительства Польши, в этом году на инфраструктурные проекты, главным образом строительство и модернизацию автомобильных и железнодорожных дорог, будет направлено 9,4 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, в феврале прошлого года уровень безработицы в Польше достиг максимума за последние пять лет – 13,5%, после чего начал снижаться благодаря сезонным работам, но к ноябрю снова вырос до 12,9%.

На конец ноября 2012 года в 38-миллионной Польше безработными были 2,06 млн человек.

Справка УНИАН. Безработица в Польше начала резко снижаться после вступления страны в 2004 году в Европейский Союз, достигнув к концу 2008 года рекордно низкого уровня – менее 9% с около 20% накануне присоединения к ЕС.

Сокращения безработицы удалось достигнуть благодаря массовой трудовой миграции поляков в другие страны Евросоюза, где в последние годы работает около 2 млн польских граждан.

В 2007 году Польша для компенсации утечки трудовых кадров из страны упростила доступ на свой рынок для граждан граничащих с ней стран, чем воспользовались в первую очередь украинцы, которые задействованы преимущественно на сезонных работах.

Польские работодатели с середины 2007 года до июля 2012 года зарегистрировали для граждан Украины 900 тыс. заявок на работу.