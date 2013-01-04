Эксперты скептически оценивают быстрое возобновление сотрудничества с МВФ

Президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Владимир Лановой скептически относится к возможности правительства быстро возобновить сотрудничество Международного валютного фонда с Украиной.

Такое мнение В.Лановой высказал в комментарии изданию Тиждень.ua.

"Это два-три месяца разговоров и определения возможных подходов к сотрудничеству. Несмотря на это поступления не будут большими, а потребности Украины оцениваются в 9 млрд долл. Поэтому я скептически отношусь к перспективам возобновления сотрудничества. В МВФ есть понимание, что в Украине валюта используется не по назначению, а для определенных бизнес-проектов людей, приближенных к власти, что эта валюта не помогает украинской экономике", – сказал В.Лановой.

Кроме того, по его словам, правительство Украины не предлагает определенных мер для улучшения экономических показателей. "Поэтому, мне кажется, что сотрудничество не так быстро возобновится и надеяться на эти поступления не стоит", – добавил он.

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда перенесла визит в Украину с декабря на январь. Раньше она планировала посетить Украину с 7 по 17 декабря 2012 года.

В НБУ ожидают возобновлениесотрудничества с МВФ уже в феврале 2013 года, что может позволить стране получить первый транш кредита Фонда на сумму 1,5 млрд долл.

Читайте также:

Украина не будет брать кредит МВФ на неприемлемых для страны условиях - Азаров