Изменения в бюджет будут внесены по результатам первого квартала, считает Янукович

Президент Украины Виктор Янукович считает, что по результатам первого квартала новый Кабинет министров внесет конкретные предложения по изменениям в государственный бюджет 2013 года.

Об этом он сказал в интервью газете “Комсомольская правда в Украине”.

“Я ожидаю, что по результатам первого квартала новый Кабмин внесет конкретные предложения по изменениям в госбюджет-2013 для того, чтобы сделать этот документ более эффективным”, - сказал В.Янукович.

По его словам, “подготовка и выполнение бюджета - это постоянный процесс. Ведь главный экономический документ страны должен чутко и своевременно реагировать как на внешнеэкономические факторы, так и на показатели роста отечественной экономики”.

При этом он добавил, что “тот бюджет, который утвержден в декабре, призван не допустить ухудшения социальной защиты наших граждан, с учетом прогнозируемой трудной экономической ситуации”. “По сути, это - бюджет выживания”, - сказал В.Янукович.

Читайте также:

Ассоциация городов Украины считает «неадекватным» распределение средств бюджета-2013

Бюджет-2013: Кабмин "свернул" экономику