Янукович рассказал, что он думает о налоге на продажу валюты

Пока единого мнения по поводу ввода налога на продажу валюты нет, заявил Президент Украины Виктор Янукович в интервью газете “Комсомольская правда в Украине”.

Он подчеркнул: “Что касается идеи ввода налога на продажу валюты, то здесь необходимо принимать очень аккуратное и взвешенное решение. Должны быть учтены мнения и интересы всех сторон - Национального банка, банков и граждан”. “Пока что единого мнения на этот счет нет”, - добавил глава государства.

Как сказал В.Янукович, он оценивает действия Нацбанка Украины по удержанию стабильности национальной валюты исходя из того, что “прогнозируемый курс - необходимое условие для устойчивого развития экономики страны”.

“Невзирая на попытки проведения спекулятивных атак на гривню, оперативность и взвешенность действий Национального банка позволила сохранить ее стабильность. В последнее время на наличном валютном рынке объем покупки иностранной валюты населением практически сравнялся с объемом продажи, чего не удавалось достичь на протяжении многих лет”, - отметил В.Янукович.

По его словам, “благодаря совместным, скоординированным мерам Национального банка и правительства нам удалось также обеспечить и стабильность цен”. “Так, за 11 месяцев текущего года уровень дефляции в Украине составил 0,4%, что также оказывает положительное влияние на стоимость национальной валюты”, - сказал Президент.

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