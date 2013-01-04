Кабмин хочет улучшить жизнь для иностранных инвесторов в Украине

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий и перечень первоочередных законопроектов, запланированных к рассмотрению в первом полугодии 2013 года и призванных улучшить деятельность иностранных инвесторов в Украине.

Об этом сказано в распоряжении правительства №1074, опубликованном на сайте Кабмина.

Согласно плану, к середине января Минэкономразвития совместно с рядом других ответственных ведомств должно внести свои предложения по усовершенствованию процедуры государственной регистрации иностранных инвестиций и порядка ее аннулирования. В феврале при содействии Министерства финансов и Министерства доходов и сборов, созданного на базе Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы, в Украине будет введена система электронного документооборота и электронного декларирования. В феврале же запланированы к рассмотрению предложения по усовершенствованию законодательства о соблюдении прав интеллектуальной собственности и повышении безопасности пищевых продуктов. К маю Министерство образования и науки, молодежи и спорта должно уточнить и подать на рассмотрение правительства перечень оборудования и материальных носителей, которые можно использовать в домашних условиях для воспроизведения фонограмм или видеоматериалов.

К маю Госслужба по регуляторной политике и предпринимательству совместно с Минэкономразвития должна представить проект закона о внесении изменений в действующее законодательство в части государственного контроля за хозяйственной деятельностью предприятий и упразднения дублирующих функций органов власти в этой сфере.

До 1 августа Кабмин намерен рассмотреть проект закона о трансфертном образовании.

Напомним, что презентация проекта закона о трансфертном образовании состоялась в декабре 2012 года. По мнению нынешнего руководства Министерства доходов и сборов законопроект может быть рассмотрен Кабмином и подан в Верховную Раду уже в январе текущего года.

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