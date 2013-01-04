Торги на межбанке открылись ростом котировок

В пятницу, 4 января, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 8,0260/8,0385 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2643/48, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,4525/10,4730. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3020/22 (четверг - 1,3164/66).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.