В Украине создадут Интернет-портал по предоставлению админуслуг

Кабинет министров Украины утвердил порядок ведения Единого государственного портала административных услуг, которые будут предоставляться с помощью Интернета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информации, Кабинет министров на своем заседании 3 января одобрил соответствующее постановление.

Портал станет официальным источником информации о предоставлении административных услуг, и позволит пользователям загружать и заполнять в электронной форме заявления и другие документы, необходимые для получения административных услуг.

Заявления можно будет подавать с помощью современных средств телекоммуникационной связи.

Портал будет содержать информацию о центрах предоставления административных услуг и адреса электронной почты субъектов предоставления этих услуг, реестр административных услуг, реквизиты нормативно-правовых актов по вопросам предоставления административных услуг, электронные формы заявлений и других документов.