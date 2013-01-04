Налоговая напомнила предпринимателям-«упрощенцам» о крайних сроках

Государственная налоговая служба Украины в Киеве напомнила, что 18 января - последний срок уплаты авансового взноса единого налога субъектами предпринимательства – физическими лицами 1-ой и 2-ой групп.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ в Киеве.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года ставка единого налога для налогоплательщиков первой группы составит 10% от размера минимальной зарплаты (1 147 грн), для плательщиков второй группы - 20% размера минимальной зарплаты. Таким образом, в 2013 году ежемесячный размер единого налога для субъектов предпринимательства, находящихся на упрощенной системе налогообложения, составит 114,7 грн для налогоплательщиков 1-ой группы и 229,4 грн для налогоплательщиков 2-ой группы.

Справка УНИАН. Президент Украины Виктор Янукович 18 ноября 2011 года подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины, касающиеся упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности". Законом определены четыре группы предпринимателей, которые могут работать по упрощенной системе.

К первой группе относятся мелкие предприниматели с объемом дохода до 150 тыс. грн, которые не имеют наемных рабочих. Ко второй группе - физические лица, которые имеют объем дохода 1 млн грн и имеют право нанимать 10 наемных работников. К третьей группе относятся физические лица-предприниматели с объемом дохода не более 3 млн грн и количеством наемных лиц до 20 человек. Для таких предпринимателей ставка налога установлена на уровне 3% или 5% в зависимости от того, с НДС или без НДС ведется их деятельность. К четвертой группе относятся предприниматели или юридические лица с объемом дохода не более 5 млн грн, правом нанимать до 50 человек и ставкой налога на уровне 3% или 5%.

Законодательными изменениями, вступившими в действие с 1 июля 2012 года, база налогообложения единым налогом была расширена, в частности, были введены 5 и 6 группы «упрощенцев».

Объем поступлений в государственный бюджет от уплаты единого налога предпринимателями, работающими по упрощенной системе налогообложения, за 10 месяцев 2012 года составил 2,9 млрд грн, что втрое больше прошлогоднего показателя.