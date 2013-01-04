Минфин 8 января проведет аукцион по продаже ОВГЗ

Министерство финансов Украины объявило о проведении аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 8 января.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как и планировалось, на аукционе 8 января инвесторам будут предложены стандартные ОВГЗ сроком обращения 9 месяцев, 5 и 7 лет (доразмещение), а также номинированные в валюте гособлигации со сроком обращения 2 и 3 года. Кроме того, Минфин предложит 5-летние валютные ОВГЗ с возможностью досрочного погашения.

Как сообщал УНИАН, на внеплановом ОВГЗ аукционе 3 января Минфин привлек в государственный бюджет 1,006 млрд грн, разместив 5-летние гособлигации под 14,3% годовых. Была подана только одна заявка на покупку госбумаг.

Согласно графику ОВГЗ аукционов на январь, в текущем месяце Минфин планирует провести четыре аукциона 8, 15, 22 и 29 января.

Справка УНИАН. По состоянию на 4 января объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составляет 185,804 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 105,566 млрд грн, в собственности банков - 66,009 млрд грн, нерезидентов - 5,451 млрд грн.