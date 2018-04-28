«Фискальный обрыв» в США грозит сбросить в пропасть мировую экономику

Главной мировой финансовой новостью наступившего года стало принятие сенатом США законопроекта о введении ряда экономических мер, позволяющих закрыть бюджетную «дыру» и избежать так называемого «финансового обрыва». Этот термин означает, что если бы в стране не был принят новый закон, то с 1 января одновременно должны были вырасти налоги и сократиться государственные расходы на 600 млрд долл.

Фактически, законопроект стал примером экономического прагматизма и политического компромисса: положения документа утверждались в жарких спорах между, с одной стороны - президентом США Бараком Обамой, вице-президентом Джо Байденом и, с другой - руководством республиканцев, традиционно отстаивающих интересы богатых американцев.

Обама даже прервал свой рождественский отпуск на «родных Гавайях» и вернулся в Вашингтон, чтобы проследить за ходом голосования и оперативно подписать закон.

И подписал, еще раз доказав миру прописную истину: США достаточно бросить камень в мировую финансовую гладь, чтобы круги возмущения докатились до самых отдаленных уголков планеты, включая и Украину.

Но проблема Украины в том, что она этих кругов, увы, не спешит замечать и учитывать.

Близость дефолта

Степень заинтересованности мировой общественности в разрешении американского бюджетного кризиса проявилась уже в том, что словосочетание «финансовый обрыв» - financial cliff - вместе со словами из мирового песенного хита «гангнам стайл» - стало одним из наиболее популярных в запросах глобальных поисковиков.

Да и как иначе: перспектива рецессии, а то и вовсе дефолта крупнейшей экономики мира, просматривалась, как говорят, на расстоянии вытянутой руки. Мировые кредитные агентства, к слову, до сих пор пугают снижением кредитных рейтингов США.

Не случись в Америке в первый день 2013 года бюджетного компромисса, объем налоговых платежей стоило бы резко увеличить до 536 млрд долларов, что определенно отразилось бы на социальных настроениях американцев. Ставки подоходного налога взлетели бы мгновенно, а ведь в свое время президенту Обаме стоило немалых трудов убедить законодателей снизить налог с 6,2% до 4,2% с целью стимулирования потребительского спроса.

А дальше – больше. Объем государственных расходов США уже в ближайшие месяцы следовало бы сократить на 109 млрд долларов. Под нож пошли бы все социальные программы, включая развитие медицины и помощь в трудоустройстве. И это не считая общей суммы необходимого сокращения федеральных трат в размере 1,2 трлн долларов.

К счастью для американцев, компромиссным решением стало «подключение» богатых соотечественников к решению возникших проблем. Повышение подоходного налога грозит теперь всем, чей годовой доход превышает 400 тыс. долларов. Будет повышен также налог на наследство с 35% до 40% на сумму свыше 5 млн долларов (10 млн для семейной пары). На 20% повышен налог на капитал, включая вложения в пенсионные фонды и иные формы инвестиций.

Но сработает ли столь жесткое наступление американской администрации на роскошь, еще вопрос. Само по себе бюджетное решение отнюдь не идеально и, по мнению политиков и экспертов, нерешенными как были так и остаются два вопроса - размеры государственного долга и меры по сокращению дефицита федерального бюджета.

Законодателям предоставлена отсрочка в два месяца для достижения нового компромисса. А пока «подсластить пилюлю» решили отсрочкой сокращений финансирования здравоохранения и продлением срока действия широких льгот для безработных еще на год. Но опять же, «временности» предложенных «заплаток» никто не оспаривает.

Большинство обозревателей предупреждают - нынешнее компромиссное соглашение окажет очень краткое и ограниченное по масштабам воздействие на состояние мировой экономики.

Мировые фондовые рынки приветствовали бюджетный компромисс в США. На следующий день после подписания закона Обамой индекс Dow Jones вырос при открытии торгов на 1,8%, а европейские рынки поднялись в среднем на 2%.

Международное рейтинговое агентство Moody's при этом выступило с заявлением о необходимости предпринять более решительные шаги, «нежели преодоление "финансового обрыва". «Это не обеспечивает принципиального сокращения размера долга в среднесрочной перспективе", - считают аналитики Moody's.

В свою очередь, авторитетный журнал “The Economist” обратил внимание, что принятые меры лишь «снимут боль», но не вылечат болезнь, зато инвесторы будут ошибочно пребывать в уверенности, что все, так или иначе, хорошо.

«Дефолтом пугали и в середине 90-х, и в декабре 2010-го, и в апреле 2011-го. Но все обошлось. Не удивительно, что и в этот раз надежда избежать катастрофы была сильна. Но рано или поздно случится что-то, что окажется тяжелее и страшнее, например, настоящий дефолт. И тогда рынки, наконец, заметят проблему. Но реакция будет куда жестче», - уверены эксперты издания.

Отступать некуда

С выводами «The Economist» согласен и украинский экономист Виктор Лисицкий. По его мнению, сейчас куда важнее понять масштаб проблемы для всего мира.

«На моей памяти Америку хоронят с 1953 года, но всякий раз неудачно. Понятно, что колоссальный внешний долг США не может не беспокоить, но проблема не только в этом. Финансовые системы развитых стран мира и большинства развивающихся стран впитали в себя опыт финансовой системы США. Мир копируют американцев набором финансовых инструментов, методами аналитической оценки. Это, с одной стороны, облегчает понимание, но с другой – экономики заимствуют американскую систему со всем ее несовершенством, сформированным за десятки лет», - отметил Лисицкий, сравнив мировые финансовые системы с ветками одного дерева, однажды выращенного именно в США.

«В этой связи не следить за Соединенными Штатами – себе дороже. Серьезные потрясения в Америке прокатятся по всему миру и опыт 2008 года тому подтверждение», - уверен эксперт.

«А для Украины это особенно важно. У нас ведь по определению ничего не меняется – ни с точки зрения технологий, ни с точки зрения финансов. Но при этом мы очень открыты и любая нервозность наших потенциальных покупателей отражается на падении объемов экспорта. И вот она цепочка: проблемы на внешних рынках влияют на внутренний рынок – от банальной переработки до передовых отраслей, таких, как строительство», - сказал Лисицкий.

Он обратил внимание, что Украине и без того несладко приходится на внешних рынках, а поиск источников финансовых вливаний в страну становится и вовсе неразрешимой проблемой. Посему постоянный мониторинг финансового здоровья стратегических партнеров – жизненно важная задача для нашей страны.

«В этой связи сейчас было бы вполне логично провести в Украине ряд публичных мероприятий – круглых столов, конференций с участием американских дипломатов, чиновников, которые рассказали бы нам не только об особенностях своей экономической политики, но и разложили бы по полкам механизм достижения компромисса. Ведь, обратите внимание, какой бы страшной не казалась возникшая бюджетная дыра, «залатать» ее, пусть даже временно, удалось едва ли не за ночь, и весь мир снова погрузился в атмосферу праздников», - отметил Лисицкий.

Вот только все это – отнюдь не повод для долгосрочного оптимизма, уверен Лисицкий. «Американцев любит весь мир. Их экономика – самая инновационная. Оттуда пришло большинство технологий и идей. Нет ни одной страны или политической силы в мире, которая была бы обоснованно заинтересована в упадке США. И американцы этим успешно пользуются. Но на одной любви далеко не уедешь - нужно что-то делать. В США растет внешний долг. И вот ведь парадокс: ни один экономист не скажет вам почему? Не потому что не знает, а потому что объективных причин для столь значительного долгового роста – нет», - подытожил эксперт.

И эта неопределенность, непредсказуемость и есть главный повод для беспокойства как в США, так и других странах. Это и есть тот камень, круги от которого расходятся по всей водной глади и нарастают тем больше, чем ближе какой-нибудь берег.

Олеся Сафронова (УНИАН)