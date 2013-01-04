Объем налоговых переплат в 2012 году сократился на 25% – Министерство доходов

Суммы налоговых платежей, уплаченных в государственный бюджет сверх плана, в 2012 году сократились на 25%, или на 3,2 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

В сообщении указывается, что столь позитивная динамика достигнута, в частности, благодаря результативности проведенного анализа начислений налогов и их уплаты в бюджет.

Кроме того, согласно сообщению, часть сумм, уплаченных сверх необходимого, была возвращена на счета налогоплательщиков в соответствии с требованиями Налогового кодекса, а суммы, доначисленные в результате контрольно-проверочных работ, погашались за счет сверхуплаченных. Часть предпринимателей, по данным министерства, включили переплаты в декларации соответствующих налоговых обязательств следующих периодов.

При этом в министерстве обратили внимание, что уточнить налоговые обязательства и подать уточняющую декларацию помог новый сервис «Налоговый ассистент», внедренный специально в помощь налогоплательщикам. Идеология сервиса предполагает, что налогоплательщик отправляет проект отчетности в электронном виде в налоговый орган, а тот, в свою очередь, заранее сообщает плательщику о возможных налоговых рисках, исключая таким образом ошибки в официальной отчетности.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 3 января, министр доходов и сборов Александр Клименко заявил, что задания по наполнению бюджета 2012 года выполнены в полном объеме, а по некоторым показателям даже перевыполнены.

Государственная налоговая служба Украины в январе-сентябре 2012 года перечислила в сводный бюджет 211,4 млрд грн, что на 17,5 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2011 года. В полном объеме налоговая служба выполнила задание по сбору налога на прибыль, акцизного налога с ввезенных в Украину подакцизных товаров, рентной платы за природный газ, добываемый в Украине, части чистой прибыли (дохода) госпредприятий, взимаемой в бюджет.

24 декабря 2012 года Президент Украины Виктор Янукович создал на базе Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы Министерство доходов и сборов. Другим своим указом В.Янукович назначил Александра Клименко министром доходов и сборов Украины.