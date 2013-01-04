В декабре инфляция в еврозоне не изменилась

Брюссель. По предварительным данным, в декабре 2012 года годовая инфляция (декабрь к декабрю) в еврозоне составила 2,2%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В ноябре 2012 года годовая инфляция в зоне евро составила также 2,2%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – 2,4%.

С 1 января 2011 года в зону евро входят 17 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр, Словакия и Эстония.