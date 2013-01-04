На межбанке торги закрылись ростом котировок

В пятницу, 4 января, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0260/8,0385, к 12:00 сузился спрэд - 8,0310/8,0370. К закрытию торгов ценовые уровни выросли до 8,0475/8,0535 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся на ТОМ’е котировками 0,2643/0,2648, к 12:00 цены снизились - 0,2636/0,2640. К закрытию цены достигли уровня 0,2634/0,2638.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3000/1,3050. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,4525/10,4730, к 12:00 цены ушли вниз - 10,4445/10,4565. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,4720/10,4835.