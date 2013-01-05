В Украине утверждены только 80% местных бюджетов разных уровней

В Украине на 4 января утверждены 9300 местных бюджетов разных уровней, или 76,9% их общего количества.

Об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на данные Министерства финансов Украины.

Так, утверждены бюджеты всех уровней в Автономной Республике Крым, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Полтавской областях и в городе Севастополь.

Также, по данным Минфина, с 692 местных бюджетов, которые имеют прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом и конечным сроком утверждение которых является 31 декабря 2012 года (включительно), утверждены 689 местных бюджетов, или 99,6%.

Не утверждены 3 таких бюджета, что является нарушением требований Бюджетного кодекса Украины, а именно: областной бюджет Тернопольской области, 1 районный бюджет в Ивано-Франковской области и бюджет города Киев.