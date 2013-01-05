Золотовалютные резервы НБУ в 2012 году сократились на 23% - до 24,5 млрд долларов

Золотовалютные резервы НБУ в декабре сократились на 3,3% - до 24,546 млрд долларов, в целом за 2012 год - на 22,8% или на 7,248 млрд долларов (с 31,795 млрд долларов).

Об этом сообщает сайт Национального банка Украины.

Резервы в иностранной валюте в декабре сократились на 3,3% - до 22,647 млрд долларов, в золоте на 3,5% - до 1,89 млрд долларов.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в ноябре сократились на 5,5%.

На пресс-конференции 12 декабря в то время председатель НБУ Сергей Арбузов заявил, что Нацбанк намерен нарастить золотовалютные резервы до конца года.

По его словам, пополнение резервов возможно в результате вступления в силу закона об обязательной продаже валюты.

Эксперты Международного валютного фонда прогнозировали снижение золотовалютных резервов Национального банка Украины до 24 млрд долл. до конца 2012 года и сохранение тенденции снижения в 2013-2014 годах.

По мнению экспертов Фонда, негативным тенденциям будут способствовать как внутриэкономические проблемы - снижение экспортной выручки, риски оттока капиталов - так и объективные внешние опасности. При этом дефицит платежного баланса в следующем году, согласно отчету, может составить 5,5% ВВП, преимущественно из-за большого объема импорта энергоносителей, а среднегодовой показатель инфляции - 5%. Объем внешнего и внутреннего долга составит, по расчетам МВФ, - 65 и 35% ВВП, соответственно.

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