Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2% - впервые за 10 лет

Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года (0,6%).

По данным Госстата, дефляция в Украине за 12 месяцев 2012 года (г/г) составила 0,2%. В декабре, по сравнению с ноябрем, индекс потребительских цен (ИПЦ) составил 100,2%.

Как сообщал УНИАН, в Украине в ноябре 2012 года по сравнению с октябрем 2012 года зафиксирована дефляция 0,1%, против ноября 2011 года - 0,2%.

По информации Госстата, с начала 2012 г. (ноябрь 2012 года к декабрю 2011 года) зафиксирована дефляция 0,4%, в январе-ноябре 2012 года против января-ноября 2011 года - инфляция 0,6%.